Прокуратура Москвы проверит слова депутата Госдумы, предложившего «уничтожить гниль», которая не поддерживает Путина — Meduza

Прокуратура Москвы проверит слова депутата Госдумы, предложившего «уничтожить гниль», которая не поддерживает Путина

Провести проверку Генпрокуратуру попросил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. В ответе ведомства Вишневскому, копию которого опубликовало петербургское «Яблоко», говорится, что обращение о даче правовой оценки высказываниям Гурулева направлено для рассмотрения в прокуратуру Москвы. «О принятом решении вам сообщат», говорится в документе.

Петицию на имя генпрокурора и других российских чиновников с требованием проверить высказывания депутата такжеАндрей Гурулев в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла 15 октября на телеканале «Россия-1», заявил, что 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а «остальная гниль должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». headtopics.com

«Новая газета» в своей петиции обращала внимание на то, что депутат Госдумы призывал к убийству («уничтожению») «приблизительно 29 миллионов россиян всех возрастов или 21 с лишним миллионов, если считать от числа избирателей».изданию «Чита.ру», что имел в виду не 20% населения России, а лишь тех, кто предлагает «срочно завершить

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