Пропавшего на Украине наемника Берка нашли мертвым в канализации Запорожья

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Сотрудники полиции обнаружили тело ранее пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает газета The Sun.

Информацию о гибели Берка подтвердил его отец. По его словам, результаты проведенного ДНК-теста были положительными. Австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин признался полиции, что он случайно застрелил Берка.

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