Проданная с торгов квартира Зеленского в Крыму досталась москвичке

Протокол подведения итогов аукциона свидетельствует, что его победительницей стала Липовецкая Ольга Николаевна. Согласно протоколу, второй его участницей была еще одна жительница Москвы Юлия Кальницкая.

Протокол подведения итогов аукциона свидетельствует, что его победительницей стала Липовецкая Ольга Николаевна. Согласно протоколу, второй его участницей была еще одна жительница Москвы Юлия Кальницкая.

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Квартира семьи Зеленского в Ялте ушла с молотка за 44,3 млнНационализированная квартира Владимира Зеленского в посёлке Ливадия городского округа Ялта в Крыму ушла с молотка: жильё продано на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей. Прочитайте больше ⮕

В Крыму квартиру Зеленских продали на аукционеКвартира в Ливадии, принадлежавшая семье Зеленского, продана с аукциона в Крыму. Ее итоговая цена составила 44,3 миллиона рублей. Прочитайте больше ⮕

Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейНачальная стоимость лота составляла 24,6 миллиона рублей. Прочитайте больше ⮕

ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по КрымуВ Минобороны России прокомментировали обстоятельства удара, нанесенного противником по Крыму в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по КрымуВ Минобороны России прокомментировали обстоятельства удара, нанесенного противником по Крыму в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, работавшего на украинских боевиков. Новости. Первый каналОн, как сообщили в ведомстве, собирал и передавал зарубежным кураторам сведения об оборонительных сооружениях в Крыму. Прочитайте больше ⮕