Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину Российской Федерации запретить продажу мороженного с алкоголем для несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».Власти Амурской области обеспокоены, так как мороженое с содержанием этилового спирта не входит в понятие алкогольной продукции. Лакомство включено в перечень с исключениями, которые регулятор не считает спиртным.

Активные продажи мороженого с алкоголем до 6% начались в регионах России в нынешнем году. Крепость такого лакомства соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях.

Между тем, в преддверии Национального дня горчицы, который отмечается 5 августа, бренд Skittles выпустил драже со вкусом горчицы. Бренд горчицы French's объявил о сотрудничестве со Skittles. Их коллаборация нацелена на выпуск совместной продукции драже со вкусом овоща и запуск розыгрыша огромной упаковки соуса. headtopics.com

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