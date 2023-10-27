Программа Гуменника, прогресс Фроловой и присутствие Тутберидзе: главные интриги этапа Гран-при России в Красноярске

Анна Фролова постарается обойти Майю Хромых в соревнованиях женщин, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — доказать, что остались лидерами парного катания после перехода к Этери Тутберидзе. В свою очередь, подтверждать статус сильнейшего танцевального дуэта предстоит Александре Степановой и Ивану Букину. О главных интригах этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске — в материале RT.

Возмущение Косторной, будущее Ангелопола и объяснения Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания Иначе говоря, в Красноярске не будет ничего такого, чего бы мы не видели в исполнении обоих на льду. И это автоматически смещает акцент на элементы. Наверное, можно было бы сказать, что все соревнования одиночников — это вообще история про прыжки и только потом про всё остальное, если бы не Пётр Гуменник. Он прекрасно владеет сложными прыжками, но его катание — это прежде всего история, глубокое проникновение в музыку и совершенно особенное её понимание.

С другой стороны, скандал — это всегда неплохая реклама, дополнительное внимание. Поэтому интрига мужскому турниру заведомо обеспечена, и она явно не сведётся к противостоянию всего двух участников. Ещё одна интрига сводится к вопросу: появится ли на соревнованиях сама Тутберидзе или продолжит дистанцироваться от российского фигурного катания? Тренер пропустила первые два этапа серии Гран-при, хотя в списке участников значилась её главная подопечная — Аделия Петросян. При этом в Красноярске «Хрустальный» будет представлять ещё и Майя Хромых. headtopics.com

Четверные прыжки надо уметь исполнять на соревнованиях, а не на тренировках. Об этом в интервью RT заявил Артур Гачинский. По его... В Красноярске это прежде всего Анна Фролова. Ученица Евгения Рукавицына уже успела показать себя на этапе в Уфе, продемонстрировала хороший уровень готовности и наверняка продолжит набирать форму.

Прочитайте больше:

RT на русском »

Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в КрасноярскеЭдуард КЭдуард Карартынян стал победителем третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Москалева о паре с Родзяновым: «Катаемся вместе всего четыре месяца. Скатывались не слишком быстро, но в итоге смогли найти общий язык»Пара победила в соревнованиях юниоров на этапе Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене. Прочитайте больше ⮕

Победитель ЮГП Каратынян — об артистизме: из-за волнения иногда не могу улыбатьсяЭдуард Карартынян прокомментировал победу, одержанную на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Фигурист Угожаев: на прыжковом ЧР поменялись правила, буду делать флип и лутцНиколай Угожаев дал комментарий после выступления на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

«Понравились её идеи». Победительница этапа ЮГП — о работе с КосторнойСофия Дзепка прокомментировала победу, которую одержала на Гран-при России среди юниоров в Красноярске. Прочитайте больше ⮕