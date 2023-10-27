Программа Гуменника, прогресс Фроловой и присутствие Тутберидзе: главные интриги этапа Гран-при России в Красноярске

Анна Фролова постарается обойти Майю Хромых в соревнованиях женщин, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — доказать, что остались лидерами парного катания после перехода к Этери Тутберидзе. В свою очередь, подтверждать статус сильнейшего танцевального дуэта предстоит Александре Степановой и Ивану Букину. О главных интригах этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске — в материале RT.
Возмущение Косторной, будущее Ангелопола и объяснения Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания Иначе говоря, в Красноярске не будет ничего такого, чего бы мы не видели в исполнении обоих на льду. И это автоматически смещает акцент на элементы. Наверное, можно было бы сказать, что все соревнования одиночников — это вообще история про прыжки и только потом про всё остальное, если бы не Пётр Гуменник. Он прекрасно владеет сложными прыжками, но его катание — это прежде всего история, глубокое проникновение в музыку и совершенно особенное её понимание.
С другой стороны, скандал — это всегда неплохая реклама, дополнительное внимание. Поэтому интрига мужскому турниру заведомо обеспечена, и она явно не сведётся к противостоянию всего двух участников. Ещё одна интрига сводится к вопросу: появится ли на соревнованиях сама Тутберидзе или продолжит дистанцироваться от российского фигурного катания? Тренер пропустила первые два этапа серии Гран-при, хотя в списке участников значилась её главная подопечная — Аделия Петросян. При этом в Красноярске «Хрустальный» будет представлять ещё и Майя Хромых. headtopics.com
Четверные прыжки надо уметь исполнять на соревнованиях, а не на тренировках. Об этом в интервью RT заявил Артур Гачинский. По его... В Красноярске это прежде всего Анна Фролова. Ученица Евгения Рукавицына уже успела показать себя на этапе в Уфе, продемонстрировала хороший уровень готовности и наверняка продолжит набирать форму.