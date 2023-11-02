Проект «Мама онлайн» пройдет на ВДНХ с 7 по 16 ноября

В столице подготовили новый курс в рамках проекта «Мама онлайн». Его проведут на ВДНХ с 7 по 16 ноября. Участницы узнают, как написать интересный сценарий для праздника и организовать запоминающееся мероприятие.

Курс «Введение в профессию ведущего мероприятий» будет состоять из четырех бесплатных вебинаров. Они будут посвящены особенностям работы ви построению успешного бизнеса в этой сфере. Занятия будут начинаться в 12:00. Все, кто прослушает четыре вебинара, получат электронный сертификат о прохождении курса.«Ивент-индустрия

становится все более популярной и привлекательной для многих креативных и амбициозных людей. В ней можно не только проявлять свои лучшие творческие качества, но и хорошо зарабатывать. Наша новая программа познакомит женщин с отраслью изнутри, раскроет секреты профессионального роста и развития»., кому подойдет работа в этой сфере и какие навыки нужны, чтобы организовать яркое мероприятие. На втором занятии. headtopics.com