При ударе по Севастополю ранен мирный житель

в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал 57-летний мужчина, получивший ранение голени средней тяжести. Также в этом районе произошло небольшое возгорание.

По данным Михаила Развожаева, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, специалисты городского хозяйства и управляющих компаний начинают проведение подомового обхода.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Армения назвала условия для установления мира с АзербайджаномАрмения подпишет мирный договор с Азербайджаном при соблюдении согласованных сторонами принципов. Условие установления мира с Баку назвал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Прочитайте больше ⮕

Появились первые данные о последствиях удара по СевастополюГубернатор Севастополя прокомментировал последствия воздушного удара по городу, нанесенного ВСУ в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

Появились первые данные о последствиях удара по СевастополюГубернатор Севастополя прокомментировал последствия воздушного удара по городу, нанесенного ВСУ в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщает об ударе по военной инфраструктуре в СирииПресс-служба Армии Израиля обнародовала заявление в Телеграм, в котором сообщается об ударе по военным объектам в Сирии в ответ на ранее произведенную атаку Прочитайте больше ⮕

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-мГонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам Гран-при Мехико. Прочитайте больше ⮕

Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при МексикиПилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу своей победы на Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕