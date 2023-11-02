Пришло время внимательно посмотреть на все составляющие цены квадратного метра

», – сказал Никита Стасишин, добавив, что Минстрой привлечет к этой работе Центробанк, Минфин, Минпромторг, ФАС, а также банки и региональные власти.

«За август и сентябрь прирост денежных средств на счетах эскроу составил около 0,5 трлн рублей. Общий объем кредитных линий, открытых банками в жилищном строительстве по счетам эскроу и не только, – 15 трлн рублей. Покажите мне еще одну отрасль в стране, которая работает, как часы, и приносит такие дивиденды банкам», – сказал замглавы Минстроя.

Он обратил внимание, что проблема в увеличении разрыва цен на первичном и вторичном рынках недвижимости связана не со строителями, а с отсутствием реальных продуктов ипотеки при такой ключевой ставке. По его словам, нынешний рост цен на новостройки является не «завышением», как представляет ситуацию ЦБ РФ, а реальной стоимостью, которая формируется на рынке. headtopics.com

За 3 500 девелоперами, названия которых всем известны из рекламы, стоят 98 тысяч профессиональных подрядных компаний, членов саморегулируемых организаций, – огромная армия строительного комплекса. Он заострил внимание на возможностях ведения бизнеса девелоперами при высокой ключевой ставке и ее возможном повышении в дальнейшем, при высоких кредитных входах в систему. И здесь выбор девелопера будет зависеть от мер поддержки государства.

«У нас смещаются приоритеты от крупных городов в более мелкие города. Это и социально здорово, это еще и экономически здорово. Там работать сейчас становится выгодно из-за того, что спрос более стабильный, ты быстрее наполняешь эскроу-счета и, соответственно, кредитная нагрузка у тебя снижается», – сказал Антон Глушков. headtopics.com

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