Причины беспорядков в аэропорту Махачкалы, предстоящее совещание у президента РФ Владимира Путина по следам этих событий и День народного единства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова."Вчерашние события вокруг аэропорта МахачкалыНа фоне кадров из сектора Газа"недоброжелателям очень легко" пользоваться ситуацией и провоцировать людей.

На 19:00 мск намечено"большое, представительное совещание", на котором планируется обсудить"попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества"."Будет публичное выступление главы государства, дальше оно (совещание - прим. ТАСС) будет в закрытом режиме".

В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, руководители всех силовых ведомств.с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу, что провоцируемая Западом эскалация в мире грозит прямым военным столкновением с Россией.сменой позиции Запада:"Это точка зрения этого экономиста, не более того". headtopics.com

Основой возможного урегулирования отношений США и России могут быть только предложения, выдвинутые Путиным еще до начала операции на Украине:"Никаких других предложений сейчас не существует".утверждения военкора Александра Сладкова о якобы принятом решении направлять срочников в пограничные войска:"Это (утверждение военкора Александра Сладкова - прим. ТАСС) я оставляю без комментариев".

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