Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременна

В Ленинградской области 12-летняя школьница пришла к врачу из-за болей в животе — впоследствии оказалось, что она беременна. Об этом сообщает 78.ru. Россиянку госпитализировали во Всеволожском районе Ленинградской области, медики выявили у нее угрозу выкидыша. Предварительно, школьница находится в состоянии средней степени тяжести. Похожий случай произошел в Красноярске.

Там мать 11-летней девочки заметила у нее беременность только на шестом месяце. В больницу она обратилась, когда школьница начала жаловаться на боль и странные ощущения в животе. До этого на Кубани девятиклассница поступила в медицинское учреждение с сильными болями в животе, обследование выявило у подростка беременность. У девушки начались схватки, в связи с чем ее экстренно направили в акушерское отделение больницы.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Donday: в плену у ХАМАС находится 73-летняя россиянка с дочерью и внукомЖенщина переехала к дочке Елене в Израиль около пяти лет назад из Ростова-на-Дону. Прочитайте больше ⮕

26-летнюю российскую учительницу уличили в совращении ученика: сдал мужВ Челябинской области 26-летняя учительница совратила девятиклассника и переспала с ним у себя дома Прочитайте больше ⮕

Рыбакина вытащила тяжелейший матч, Соболенко проиграла. В 1/2 выйдет лишь одна из нихА 39-летняя Вера Звонарёва начала Итоговый турнир с победы в парном разряде. Прочитайте больше ⮕

В заложниках у ХАМАС находится 73-летняя россиянка, проживающая в ИзраилеВ заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вместе со своей семьей находится гражданка России, уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти. Об этом изданию Donday.ru сообщил председатель «Ростовской еврейской общины» Михаил Потапов. Прочитайте больше ⮕

Жительница Петербурга перевела мошенникам почти 13 млн рублейВ Санкт-Петербурге 68-летняя женщина перевела мошенникам 12,8 млн рублей, взятые в кредит по их указанию. Прочитайте больше ⮕

В плену у ХАМАС оказалась врач из Ростовской области и ее дочьУроженка Ростова-на-Дону, гражданка России Ирина Татти вместе с семьей попала в плен к ХАМАС Прочитайте больше ⮕