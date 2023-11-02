Призванного на службу в зону спецоперации жителя Красноярского края год продержали в казарме из-за приступов спонтанного засыпания. Об этом сообщает сетевое издание NGS24.ru.

По данным портала, несмотря на болезнь, в 2020 году мужчину призвали на срочную службу в Вооруженные силы России. Как рассказал сам россиянин, в течение года ему приходилось лишь ходить в наряды и выполнять бытовые обязанности.

Осенью 2022 года жителя Красноярского края мобилизовали и направили в воинскую часть под Омском. После проведенной в госпитале медкомиссии ему рекомендовали дообследоваться самостоятельно. Однако по возвращении в часть мужчине заявили, врачи из Минобороны не принимают заключения их гражданских коллег. По словам мужчины, дальше он просто жил в казарме. headtopics.com

В апреле военнослужащего положили в госпиталь, после чего он снова вернулся в часть. Как пишет NGS24, мужчину не отпускают в отпуск, у него отобрали паспорт и военный билет, а также запретили покидать территорию части. Военно-врачебную комиссию россиянину назначили лишь после направления запроса в военную прокуратуру.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой утвердить в России новый праздник – День участника специальной военной операции на Украине. Депутат напомнил, что в России прилагаются большие усилия по защите прав военнослужащих. headtopics.com

В октябре президент Росиии Владимир Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации. 29 сентября российский лидер заявил, что социальные гарантии для добровольцев и кадровых военных, участвующих в спецоперации, должны быть одинаковыми.

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