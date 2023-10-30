Прибитая к доске сварщиком россиянка пришла в сознание

Сейчас у пострадавшей выявили стадию регресса (стадию заболевания, во время которой происходит убыль симптомов болезни и наступает полное выздоровление), подчеркнул источник. До этого подруга жительницы Екатеринбурга рассказала, что у той после истязаний нет лица и волос. Мать горожанки заявила, что пара встречалась около полугода.

24 октября сожитель подкараулил возлюбленную возле дома на улице Индустрии и вывез в автосервис на проспекте Космонавтов, где работал сварщиком. Там он зверски избил несчастную и поджег. Россиянке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от своего парня, который просил отвезти его в соседний город. Мужчина сначала прибил ее ноги гвоздями к доске, чтобы не сопротивлялась избиениям, а затем освободил, облил бензином и поджег.

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