Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призналась пранкеру, выдававшему себя за африканского лидера, что она “сильно устала” из-за конфликта на Украине и что у нее есть несколько идей в запасе о том, как “найти выход”.

Согласно сообщениям итальянской прессы, звонили два российских комика, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, совместно известные как Вован и Лексус, один из которых представился Мелони как “африканский политик”.

“Со всех сторон ощущается большая усталость, - заявила Мелони о конфликте между Россией и Украиной. – Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход. Контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось… Это не изменило судьбу конфликта, и все понимают, что может продлиться много лет, если мы не найдем решения. Украинцы делают то, что они должны делать, и мы пытаемся им помочь”. headtopics.com

Премьер-министр Италии добавила: “У меня есть несколько идей о том, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы выложить их на стол”. Вован и Лексус, как известно, искусны в социальной инженерии, заставляя политических лидеров отвечать на их звонки, отмечает The Guardian. Офис Мелони заявил, что она стала мишенью в “напряженный” период, когда премьер-министр Италии работала над “укреплением отношений” с африканскими лидерами, с которыми она договорилась встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в период с 19 по 21 сентября.

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