Премьер Ливана предупредил о региональном хаосе в случае войны его страны и Израиля

Премьер-министр страны Наджиб Микати заявил, что весь Ближний Восток погрузится в хаос, если его страну втянут в военное противостояние с Израилем, передает телеканал Sky News Arabia.

«Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса», — сказал он. Как считает премьер, в вопросе о втягивании ливанского государства в конфликт — «мяч на стороне Израиля». По его мнению, война «разгорится», если Израиль «продолжит нарушать наши границы и наносить удары».

По словам Микати, Ливан согласовал с международными организациями план действий на случай начала войны. При этом он рассказал, с какими именно организациями был скоординирован этот план. Глава ливанского кабмина, также не привел его детали. headtopics.com

До этого Государственный департамент США порекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Ливан из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. headtopics.com

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