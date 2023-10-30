Премьер Молдавии сообщил о приостановлении лицензий еще у шести телеканалов

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что в Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии еще у шести телеканалов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, решение приняли по рекомендации Службы информации и безопасности. Там сообщили, что каналы продвигают иностранные интересы и являются угрозой информационной безопасности страны. 24 октября стало известно, что спецслужба Молдавии решила заблокировать доступ более чем к 20 российских интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

В тексте заявления сказано, что провайдерам направили распоряжение о блокировании доступа молдавских пользователей к этим СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает такое решение молдавских властей враждебным шагом. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

В Молдавии предложили приостановить лицензии шести телеканаловОб этом сообщил глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ. Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля в РФ: прямых переговоров между ХАМАС и Израилем быть не можетУ израильской стороны нет информации о состоянии людей, находящихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Защитник ЦСКА Набабкин: хочется ещё раз стать чемпионамиЗащитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что хочет ещё раз стать чемпионами МИР Российской Премьер-Лиги. Прочитайте больше ⮕

Полиция Израиля разрешила провести акцию протеста у дома НетаньяхуМитинг состоится у резиденции премьер-министра Израиля в Кесарии 28 октября. Прочитайте больше ⮕

Экс-премьер Украины Азаров заявил о критическом дефиците медикаментов у ВСУКоличество раненых в ходе контрнаступления, по его словам, выросло втрое. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации вышедших из шахты тоннеля у КПП 'Эрез'Армия Израиля сообщила о ликвидации террористов, которые выходили из шахты тоннеля в секторе Газа (район КПП 'Эрез'). Прочитайте больше ⮕