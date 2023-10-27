Пресс-конференция Марии Львовой-Беловой в Министерстве иностранных дел России

На встрече с представителями российских и зарубежных СМИ Мария Львова-Белова Львова-Белова Мария АлексеевнаУполномоченный при Президенте по правам ребёнка отметила, что, несмотря на беспрецедентные санкции, давление, дезинформацию вокруг России, международная повестка правозащитного института значительно расширилась.

Наращивает темпы и российско-африканское сотрудничество. Так, совместно с Русской православной церковью запланировано открытие гуманитарных штабов в Африке для обеспечения детей водой, питанием, медицинской помощью, лекарствами и одеждой.

Защита прав детей во время проведения специальной военной операции стала наиболее масштабным вопросом с точки зрения включённости института уполномоченных по правам ребёнка. Для оказания адресной гуманитарной помощи семьям с детьми и воспитанникам детских учреждений весной 2022 года была запущена акция «Детям – в руки». За это время организовано 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь получили около 13 тысяч человек. headtopics.com

Кроме того, продолжается работа с подростками, которые пережили опыт военных действий – состоялось одиннадцать реабилитационных смен «Послезавтра». В них приняли участие почти две тысячи ребят. До конца года запланированы ещё две смены. По предложению самих ребят создано сообщество «Послезавтра».

По словам детского омбудсмена, при непосредственном участии российского правозащитного института 35 детей из 24 семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине и в других странах. Кроме того, дети, которых родители в конце лета – осенью 2022 года направили отдыхать в здравницы Республики Крым и Краснодарского края, также возвращены в семьи. headtopics.com

Прочитайте больше:

Президент России »

В МИД Армении назвали условие мирного договора с АзербайджаномВ Министерстве иностранных дел Армении назвали причину, при которой между Баку и Ереваном может состояться мир Прочитайте больше ⮕

МИД России подтвердил нахождение делегации ХАМАС с визитом в МосквеМинистерство иностранных дел России подтвердило, что делегация радикального палестинского движения ХАМАС находится с визитом в Москве. Прочитайте больше ⮕

Кремль не стал отвечать на вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникамПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС в Москве по заложникам к Министерству иностранных дел Российской Федерации. Прочитайте больше ⮕

Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕвропеМосква вынуждена прибегать к «компенсирующим мерам» в ответ на размещение Вашингтоном ядерного оружия в Европе, заявил министр иностранных дел России... Прочитайте больше ⮕

Россия призвала к прекращению военных действий в палестино-израильском конфликтеГлава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на пленарном заседании международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил, что РФ призывает к немедленному... Прочитайте больше ⮕

Замглавы МИД РФ встретился с высокопоставленным руководителем ХАМАСМихаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, сообщил в четверг, что встретился с политическим руководителем радикального движения ХАМАС Прочитайте больше ⮕