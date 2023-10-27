Пресс-конференция Марии Львовой-Беловой в Министерстве иностранных дел России

На встрече с представителями российских и зарубежных СМИ Мария Львова-Белова Львова-Белова Мария АлексеевнаУполномоченный при Президенте по правам ребёнка отметила, что, несмотря на беспрецедентные санкции, давление, дезинформацию вокруг России, международная повестка правозащитного института значительно расширилась.
Наращивает темпы и российско-африканское сотрудничество. Так, совместно с Русской православной церковью запланировано открытие гуманитарных штабов в Африке для обеспечения детей водой, питанием, медицинской помощью, лекарствами и одеждой.
Защита прав детей во время проведения специальной военной операции стала наиболее масштабным вопросом с точки зрения включённости института уполномоченных по правам ребёнка. Для оказания адресной гуманитарной помощи семьям с детьми и воспитанникам детских учреждений весной 2022 года была запущена акция «Детям – в руки». За это время организовано 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь получили около 13 тысяч человек. headtopics.com
Кроме того, продолжается работа с подростками, которые пережили опыт военных действий – состоялось одиннадцать реабилитационных смен «Послезавтра». В них приняли участие почти две тысячи ребят. До конца года запланированы ещё две смены. По предложению самих ребят создано сообщество «Послезавтра».
По словам детского омбудсмена, при непосредственном участии российского правозащитного института 35 детей из 24 семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине и в других странах. Кроме того, дети, которых родители в конце лета – осенью 2022 года направили отдыхать в здравницы Республики Крым и Краснодарского края, также возвращены в семьи. headtopics.com