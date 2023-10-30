Премьер Ливана заявил, что стремится не допустить вступления страны в конфликт с Израилем

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати намерен предотвратить вступление страны в ближневосточный конфликт, однако не исключает дальнейшей эскалации.

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