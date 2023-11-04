Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА по объектам на территории России

«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся

. Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО Ранее в этот день Минобороны сообщило, что 2 ноября около 23:45 мск силами ПВО РФ был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Также 2 ноября средства ПВО отработали по целям в Ростовской области: сначала в 14:17, затем в 14:40. Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе

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MKOMSOMOLETS: Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских БПЛАКиевский режим ночью предпринял очередную попытку совершить террористические атаки с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ

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MEDUZAPROJECT: Минобороны РФ заявило о шести уничтоженных над Черным морем и Крымом беспилотниках — MeduzaРоссийское военное ведомство утверждает, что в ночь на 2 ноября силам ПВО удалось «пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа».

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MKOMSOMOLETS: Песков назвал запрет на русский балет на Украине продолжением психоза КиеваПопытки Украины запретить русскую культуру, в том числе балет – это лишь очередная ступень безумия киевского режима

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AİFONLİNE: ВС России нанесли пять ударов БПЛА «Герань» по объектам противникаСерия взрывов зафиксирована в городе Кропивницком Кировоградской области.

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ВЕСТИ: 'Хезболла' атаковала сразу несколько израильских позицийШиитское движение 'Хезболла', чьи подразделения дислоцируются на территории Ливана, сообщило о как минимум 19 ударах по военным объектам ЦАХАЛ в Израиле.

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MKOMSOMOLETS: Спецоперация России на Украине: онлайн-трансляция 4 ноябряМинистерство обороны России сообщило, что в течение ночи 4 ноября были пресечены попытки украинских сил ударить по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей.

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