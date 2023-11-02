Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл с официальным визитом в Москву, в рамках которого он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

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В Москву прибыл президент Экваториальной ГвинеиК Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложил венок приехавший в российскую столицу с официальным визитом президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого Прочитайте больше ⮕

Путин встретится с главой Экваториальной ГвинеиПрезидент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Прочитайте больше ⮕

Владимир Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиВ Россию с официальным визитом прибыл президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Сегодня утром в Москве он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Также в четверг состоятся переговоры Владимира Путина с лидером Экваториальной Гвинеи. Прочитайте больше ⮕

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого проведут 2 ноября переговоры в Москве. Стороны обсудят развитие связей России с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля. Прочитайте больше ⮕

Лидер Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного СолдатаПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 2 ноября возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Поправив ленты на венке, глава африканской страны почтил память воинов, павших в Великой Отечественной войне. Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Экваториальной ГвинеиПрезидент РФ Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Кремля.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕