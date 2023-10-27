Представитель ЦАХАЛ заявил о расширении масштабов операции в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа.

По словам Хагари, израильские военные увеличили темп атак, авиация интенсивнее наносит удары по подземным туннелям и объектам ХАМАС. Кроме того, в эти часы наземные силы расширяют масштабы сухопутной операции.

Сообщается, что в сектор Газа вошли израильские танки – они уже в городах Бейт-Лахия и Бейт-Ханун. На границе в районе ограждения безопасности идет серьезный бой. При этом ХАМАС наносит удары по израильским городам Сдерот, Ашкелон и Ашдод. headtopics.com

Хагари сообщил, что разведданные, полученные в пятницу, указывают на то, что ХАМАС использует для военных целей гражданские объекты, в том числе больницы. В этой связи израильские военные намерены продолжать наносить удары по таким целям и призывают гражданское население эвакуироваться из опасных районов.

На фоне происходящего официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока. В Белом Доме отказались комментировать расширение наземной операции ЦАХАЛ. В населенных пунктах Западного берега реки Иордан начинаются массовые протесты. headtopics.com

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