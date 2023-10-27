Представители Дзаньоло: против Николо не появилось никаких доказательств на суде в Турине

«Николо Дзаньоло ответил на все вопросы и не избежал никаких возражений. Он окончательно разъяснил свою позицию. Никаких доказательств против него относительно совершения нелегальных ставок на футбольные матчи не появилось. Он признал, что время от времени играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах, и пояснил, что никогда не подвергался угрозам или запугиванию. Мы уверены в закрытии судебного дела нашего клиента скоро», — приводит слова адвокатов Sky Sport Italia.

Напомним, ранее за игру на ставках на семь месяцев был дисквалифицирован полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали также был отстранён от футбола, но сроком на десять месяцев.

Прочитайте больше:

championat »

Дзаньоло прибыл в Турин для дачи показаний по делу об игре на ставкахСегодня, 27 октября, полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прибыл в Турин для того, чтобы быть заслушанным местной прокуратурой по делу о совершении нелегальных ставок. Прочитайте больше ⮕

Сигнал Байдену.Представители КНР не будут участвовать в саммите на Мальте. Прочитайте больше ⮕

Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATPАндрей Рублев после выхода в четвертьфинал в Вене официально квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине. Прочитайте больше ⮕

Канал SVT Sport не продлил контракт с олимпийским призёром ФредрикссономБронзовый призёр олимпиады 2006 в Турине, неоднократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Матиас Фредрикссон не появится в телепередаче «Зимняя студия» на канале SVT Sport в новом сезоне. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о состоянии заразившихся неизвестной болезнью в Красноярске детейНеустановленное на данный момент заболевание, вспышка которого произошла в Красноярске, протекает не тяжело, никто из детей не госпитализирован, никаких тяжелых осложнений у них не зафиксировано. Прочитайте больше ⮕

МИД: пока западные страны не откажутся от сдерживания России, диалог не возобновитсяЗаместитель главы российской делегации, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Генассамблеи ООН заявил, что пока представители западных стран не откажутся от политики сдерживания России, диалог не... Прочитайте больше ⮕