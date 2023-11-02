Президент США хочет включить гуманитарную паузу в секторе Газа

Президент США Джо Байден в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа . Байдена прервала протестующая с требованием перемирия, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников», — заявил американский президент. Речь Байдена прервала женщина, которая представилась раввином (в ней опознали Джессику Розенберг - активистку организации «Еврейский голос за мир») и призвала президента добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа.

«Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня», — сказала активистка.Напомним, Вашингтон считает необходимым рассмотреть возможность введения «гуманитарной паузы» на территории сектора Газа. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Сената США по ассигнованиям заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен. headtopics.com

По его словам, мирные жители палестинского анклава должны продолжить получать продукты и воду. То же касается предоставления гражданскому населению лекарственных препаратов и других товаров первой необходимости.

31 октября РИА Новости сообщили о контактах американских властей с руководством палестинского движения ХАМАС. По данным агентства, представители США и ХАМАС обмениваются мнениями о ситуации в регионе через правительство Катара. headtopics.com

Ранее сообщалось о планах Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина убедить конгрессменов выделить средства на помощь Украине и Израилю.

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