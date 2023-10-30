Президент Израиля выразил соболезнования семье погибшей студентки из ФРГ

Ицхак Герцог заявил, что на границе Израиля и Газы произошла "самая страшная трагедия, которую можно себе представить"

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования семье похищенной сторонниками палестинского движения ХАМАС студентки Шани Лук. Об этом он заявил в интервью газете"То, что мы видели на границе Газы и Израиля, является более чем погромом. Мы видели бойню", - заявил президент. По его словам, произошла "самая страшная трагедия, которую можно себе представить". Герцог сообщил, что тела около 40 жертв радикалов пока не опознаны.

В понедельник министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель студентки Шани Лук. В МИД федеративной республики подтвердили "гибель еще одного человека с германским гражданством", но не привели деталей. Власти ФРГ исходят из того, что при атаке ХАМАС на Израиль погибли не более девяти германских граждан. headtopics.com

Мать Шани Лук сообщила о гибели своей дочери в интервью телеканалам RTL и NTV 30 октября. 8 октября фото и видео заложницы были размещены в соцсетях. На снимках видно, что Лук находится без сознания, однако не было понятно, жива она или нет. Мать утверждала, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии, а телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники еще 10 октября сообщил о смерти девушки.

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