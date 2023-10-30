Президент Израиля сообщил об обезглавливании похищенной ХАМАС немки Шани Лук

Похищенной в Израиле в ходе нападения боевиками ХАМАС немке Шани Лук отрезали голову, о чем в понедельник, 30 октября, сообщил израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt.Он указал на то, что это выходит далеко за рамки погрома.

«Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», — сказал Герцог.В первые дни палестино-израильского конфликта в СМИ распространилось видео, на котором неизвестная девушка лежит в пикапе боевиков ХАМАС в полуголом виде лицом вниз. Было видно, что она получила серьезные травмы. По этим кадрам мать девушки Рикарда Лук опознала свою дочь.

Война не приходит одна: чем Израиль ответил ХАМАС и чего ждать дальше Число жертв с обеих сторон уже исчисляется сотнями 10 октября она сообщила, что ее дочь жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации. Она призвала сделать всё возможное для спасения девушки. headtopics.com

30 октября мать Шани Лук подтвердила СМИ гибель дочери. Также МИД Израиля сообщил, что девушка была подвергнута пыткам и выставлена напоказ по сектору Газа боевиками ХАМАС. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Количество пострадавших превысило 21 тыс. человек.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израиль начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. headtopics.com

Палестина пытается вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Она хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Президент Израиля заявил об обезглавливании похищенной ХАМАС Шани ЛукПрезидент Израиля Ицхак Герцог сообщил изданию Bild, что террористы ХАМАС отрубили голову студентке из Германии Шани Лук, которую они похитили на музыкальном фестивале Nova Festival в Израиле 7 октября Прочитайте больше ⮕

Самую известную заложницу ХАМАС обезглавилиПрезидент Израиля Ицхак Герцог заявил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили. Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани ЛукМинистерство иностранных дел (МИД) Израиля на официальной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 30 октября подтвердило гибель 23-летней студентки ФРГ Шани Лук, попавшей в плен боевиков ХАМАС.«Мы с горечью сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской Шани Лук. Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля: тело похищенной ХАМАС Шани Лук найдено и опознаноБоевики пытали взятую в заложники девушку, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Прочитайте больше ⮕

Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва — MeduzaМать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь, вероятно, мертва, сообщают RTL и NTV. Прочитайте больше ⮕