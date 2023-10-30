Президент Израиля сообщил об обезглавливании похищенной ХАМАС немки Шани Лук

Похищенной в Израиле в ходе нападения боевиками ХАМАС немке Шани Лук отрезали голову, о чем в понедельник, 30 октября, сообщил израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt.Он указал на то, что это выходит далеко за рамки погрома.
«Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», — сказал Герцог.В первые дни палестино-израильского конфликта в СМИ распространилось видео, на котором неизвестная девушка лежит в пикапе боевиков ХАМАС в полуголом виде лицом вниз. Было видно, что она получила серьезные травмы. По этим кадрам мать девушки Рикарда Лук опознала свою дочь.
Война не приходит одна: чем Израиль ответил ХАМАС и чего ждать дальше Число жертв с обеих сторон уже исчисляется сотнями 10 октября она сообщила, что ее дочь жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации. Она призвала сделать всё возможное для спасения девушки. headtopics.com
30 октября мать Шани Лук подтвердила СМИ гибель дочери. Также МИД Израиля сообщил, что девушка была подвергнута пыткам и выставлена напоказ по сектору Газа боевиками ХАМАС. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Количество пострадавших превысило 21 тыс. человек.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израиль начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. headtopics.com
Палестина пытается вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Она хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.