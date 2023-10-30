Предотвращена попытка киевского режима атаковать Крым с помощью Storm Shadow. Новости. Первый канал

И новые данные о ходе спецоперации. На Запорожском направлении наши бойцы отразили атаку штурмовой группы. Разбито большое количество техники натовского производства, в том числе немецкий танк Leopard.

Эти кадры появились ранее: украинские военные осматривают уничтоженную боевую машину. На Купянском участке отражены девять атак ВСУ. Наша артиллерия действовала при поддержке авиации. Также в зоне спецоперации российские средства ПВО за сутки перехватили два снаряда «Хаймарс» и 39 беспилотников.Специальная военная операция на Украине

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