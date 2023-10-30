Президент Грузии заявила о возможности США помочь стране попасть в ЕС

«Уже пять лет я являюсь президентом, и за все это время я не смогла добиться встреч президентского уровня даже телефонный разговор (с президентом США никак не состоится - ред.). Понимаю, что есть более важные вызовы, но считаю, что необходимо публичное признание», — сказала она, отвечая на вопрос журналистки, достаточно ли Запад, и особенно США, поддерживает Грузию.

25 сентября сообщалось, что президент Грузии прибыла с государственным визитом в Эстонию, несмотря на запрет правительства посещать европейские государства. В ходе него эстонский лидер подтвердил поддержку евроинтеграции Грузии и призвал к продолжению реформ.

Иску депутатов предшествовал конфликт между президентом и партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, аргументировав это тем, что именно парламент должен определять внешнеполитический курс страны. headtopics.com

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