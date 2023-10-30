Президент Израиля заявил об обезглавливании похищенной ХАМАС Шани Лук

Ранее МИД Израиля подтвердил, что боевики ХАМАС пытали похищенную студентку Шани Лук, которая пережила невообразимые ужасы. Мать Шани Лук также сообщила журналистам, что была найдена часть черепа ее дочери, что подтверждается экспертизой ДНК.

Видео с похищенной боевиками ХАМАС студенткой облетело весь мир. На кадрах девушка лежит неподвижно в багажнике грузовика, ее ноги переломаны, а боевик ХАМАС с гранатой закинул свою ногу на нее.Позже мать Шани заявила, что ее дочь выжила и ее вывезли на территорию сектора Газа. Женщина заявила, что ее дочь находится в больнице и ей нужна срочная помощь врачей и эвакуация, поскольку она в критическом состоянии.30 октября мать Шани Лук сообщила, что дочь умерла, так и не вернувшись из плена.

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