Президент Израиля заявил, что похищенная немка Шани Лук была обезглавлена

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель 22-летней студентки из ФРГ Шани Лук, которая была похищена в Израиле бойцами движения ХАМАС, пишет в Telegram-канале РИА Новости. Девушка, по словам главы Израиля, была обезглавлена. Оцените материал Оставить комментарий (0) ХАМАСпалестино-израильский конфликтШани ЛукИзраиль

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Мать похищенной в Израиле Шани Лук заявила о гибели дочериСтудентка Шани Лук, похищенная боевиками ХАМАС в Израиле, погибла. Об этом сообщила её мать Рикарда Лук 30 октября в интервью телеканалу RTL. «К... Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва — MeduzaМать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь, вероятно, мертва, сообщают RTL и NTV. Прочитайте больше ⮕

Мать пропавшей у сектора Газа немецкой девушки сообщила о ее смертиМать пропавшей в Израиле в день обострения конфликта с Палестиной 22-летней немки Шани Лук заявила о том, что ее дочери нет в живых. Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля подтвердил гибель заложницы ХАМАС Шани ЛукМИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает в заявлении на странице израильского внешнеполитического ведомства в X. Ведомство сообщило, что тело Шани Лук было найдено и опознано. Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани ЛукМинистерство иностранных дел (МИД) Израиля на официальной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 30 октября подтвердило гибель 23-летней студентки ФРГ Шани Лук, попавшей в плен боевиков ХАМАС.«Мы с горечью сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской Шани Лук. Прочитайте больше ⮕