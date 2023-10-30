Представлена информация по поводу повреждения Фокса, полученного в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз»продолжает проходить медицинское обследование. Обновлённая информация по поводу его здоровья будет предоставлена позже. Об этом информирует The Sacramento Bee со ссылкой на свои источники.

Напомним, Фокс получил повреждение во время недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этой встрече, добытую в овертайме, одержали игроки «Кингз» (132:127). ДеАарон повредил голеностоп в начале четвёртой четверти, но после ещё появлялся на площадке.

ДеАарон стал самым результативным игроком матча между «Сакраменто» и «Лос-Анджелесом». На его счету 37 очков, четыре подбора и восемь результативных передач.

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