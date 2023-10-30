Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что если Европейский союз (ЕС) не предоставит Тбилиси статус кандидата на вступление в политическое объединение, то это будет «большой победой для России». Об этом она заявила в интервью CBS News.

«Это будет большой победой для России», — заявила глава государства, отвечая на вопрос, что будет, если Евросоюз откажет Грузии в статусе кандидата. Зурабишвили также выразила мнение, что необходимо «некоторое общественное признание» со стороны Соединенных Штатов о том, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Тбилиси на вступление в Европейский союз.

«Я знаю, что это тот язык, на котором США разговаривают с нашими европейскими партнерами, но то, что это повторяется на самом высоком уровне, имело бы значение для населения Груии», — подчеркнула Зурабишвили. headtopics.com

До этого президент Грузии заявила, что Евросоюз должен поддержать исторический выбор грузин в пользу вступления в объединение и предоставить республике статус кандидата. «Обращаюсь к нашим партнерам как президент этой страны, так как представляю этот народ и его исторический выбор, и имею полную легитимацию и полномочия вместе с этим народом и от его лица попросить для этой страны присвоение статуса кандидата», — отметила Зурабишвили.

Она добавила, что ЕС не должен бросать республику, чтобы помешать России «укрепить свое влияние в этом регионе с применением мягкой силы».

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