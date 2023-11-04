Президент России присудил премию и почетное звание патриарху Кириллу

«Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единство российской нации 2023 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации патриарху Московскому и всея Руси Кириллу », — говорится в указе. Таким образом глава государства удовлетворил соответствующее предложение совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Указ был подписан накануне, 3 ноября

. День народного единства: почему праздник 4 ноября так важен для россиян Во всех городах России с размахом отметят День народного единства Ранее в этот день патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Реликвия ранее считалась утраченной. Накануне, 3 ноября, российский лидер подчеркнул, что на всех переломных этапах в истории России единство ее народа было ключевым. Кроме того, президент поздравил россиян с Днем народного единства

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