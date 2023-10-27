Правительство дополнительно выделит 17 миллиардов рублей на ипотечные платежи многодетным семьям. Новости. Первый канал

Еще одна тема — сельское хозяйство, ожидается рекордный урожай.

А еще Михаил Мишустин рассказал о результатах переговоров в Киргизии.

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Погасить платежи по ипотеке многодетным семьям поможет государство. Новости. Первый каналНа эти цели правительство дополнительно выделит 17 миллиардов рублей, рассказал на заседании кабинета министров Михаил Мишустин, притом что ранее на эту программу было направлено 76 миллиардов. Прочитайте больше ⮕

Многодетным семьям компенсируют расходы на ипотечные платежиПравительство дополнительно выделит более 17 млрд руб. на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Прочитайте больше ⮕

Правительство выделит 17 млрд рублей на компенсацию ипотечных платежей многодетныхПравительство РФ дополнительно выделит свыше 17 млрд рублей на программу выплат по ипотеке для многодетных семей. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.Глава российского правительства отметил, что в 2023 году на эти цели уже было направлено 76 млрд рублей. Прочитайте больше ⮕

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