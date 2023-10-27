Правнука генсека Андропова посвятили в кадеты Росгвардии

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Воспитанников Московского президентского кадетского училища имени М.А.

Шолохова посвятили в кадеты. Среди них правнук генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова пятиклассник Иван Андропов.

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