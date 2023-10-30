Правительство упростило аттестацию соискателей ученой степени

Правительство России внесло правки в положение о присуждении ученых степеней. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба кабмина.

Аспирантам-очникам при соискании степени кандидата наук разрешили представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор 10 научных публикаций, значимых для науки, техники и технологий. «Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации», — отметили в правительстве.

Подобный порядок уже был введен в 2021 году для соискателей степени доктора в области гуманитарных, экономических и общественных наук при наличии не менее 50 научных публикаций. Теперь это право распространяется на другие научные области. headtopics.com

Также правительство разрешило создавать «разовые» диссертационные советы, в случае если у постоянно действующего диссертационного совета не хватает компетенции для оценки конкретных научных работ. Помимо этого, вводится поэтапный электронный документооборот. До 15 апреля 2024 года диссертационные совету будут наряду с бумажной копией аттестационного дела отправлять в Минобрнауки электронные версии дел. Затем аттестационные дела будут рассматриваться только в электронном виде.

Пол и дело: почему Нобелевкой по экономике отметили работу о женщинах В чем заключается гендерное неравенство на рынке труда и какие проблемы еще предстоит решить Ранее, 13 октября, замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе. Он объяснил, что эта ступень должна занять новое место в системе высшего образования, при этом не подменяя другие уровни обучения. headtopics.com

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