.А.Шолохова прошла 27 октября в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Новоиспеченные кадеты принесли торжественную клятву верности и преданности Отечеству, им были вручены кадетские удостоверения. Каждый кадет Росгвардии поклялся «быть честным и дисциплинированным, надежным товарищем, верно и самоотверженно служить своему Отечеству».
Среди тех, кто был посвящен в кадеты сын военнослужащего Центра специального назначения «Витязь», кавалера ордена Мужества Леонида Махонина пятиклассник Егор. Отец мальчика героически погиб 27 февраля 2022 года при исполнении служебного долга в рамках СВО.
Вместе с ним клятву кадета Росгвардии приняли близнецы Ростислав и Святослав Подпорины, а также Егор Трубанов. Их отцы также погибли при выполнении задач СВО. Как сообщила пресс-служба Росгвардии, кадетом стал также правнук генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова пятиклассник Иван Андропов. Юрий Андрпопов руководил СССР в 1982-1984 годах. headtopics.com
Клятву кадета Росгвардии дал также уроженец Донбасса, семиклассник Александр Крештоп. Он с четырех лет знает, что такое война и теперь хочет стать офицером Росгвардии и настоящим защитником Отечества, как и его отец.