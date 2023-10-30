Правда ли, что создание цифрового медицинского профиля отменит медтайну?

На пленарном заседании форума "Здравоохранение Сибири — 2023" глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у всех застрахованных в системе ОМС россиян в 2024 году появятся цифровые медицинские профили (ЦМП). Новый сервис порождает очередные "страшилки" от пользователей социальных сетей.…с введением цифровых медицинских профилей понятие медицинской тайны исчезнет, а персональные данные пациентов окажутся под угрозой утечки.
Создание ЦМП направлено на то, чтобы пациент мог понимать, какие меры необходимо принимать, чтобы сохранить свое здоровье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава, "цифровой медицинский профиль — это персонализированный профиль с выработкой персональных подходов и рекомендаций для пациента. ЦМП позволит врачу сформировать план лечения пациента с учетом всей имеющейся информации о пациенте из различных источников, тем самым повышая качество оказания медицинской помощи".
Что касается врачебного приема, то никаких изменений в формате и перевода его в некий "цифровой" режим не планируется. Прием и постановка диагноза осуществляются очно, добавили в ведомстве., пациентам медицинских учреждений не стоит опасаться, что с появлением цифрового медицинского профиля их личные данные попадут в открытый доступ. "У нас сфера здравоохранения отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры. headtopics.com
"Повышение риска утечки данных о диагнозе или любых других персональных данных, отмена понятия медицинской тайны с появлением цифровых профилей — это не более чем боязнь всего нового, — комментирует ТАСС генеральный директор медтехкомпании "Доктор Рядом" Александр Андреев. — Дальнейший переход в цифровой формат неизбежен, он повышает доступность медицинских услуг, снижает нагрузку на систему здравоохранения.
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