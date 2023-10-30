Правительство поддержало проект закона о штрафах за спам-звонки

Правительство РФ 30 октября поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов, но с условием доработки.

«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению», — приводит ТАСС слова из документа. Законопроект внесла Брянская областная дума, он рассматривается повторно, поскольку его первая версия была возвращена на доработку. Инициаторы предлагают дополнить статью 14.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положением, которое вводит ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Таким образом, штраф за это может составить от 10 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для организаций. Обрывая телефоны: в России в два раза выросло число спам-звонков Чаще всего с ними сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга До этого, 28 сентября, сообщалось, что Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, который установит для компаний лимит на рекламные звонки абонентам. Как предполагалось, в случае, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. headtopics.com

Кроме того, в июне в России заработала общая система блокировки спама. Уточнялось, что на сайтах Федеральной антимонопольной службы и сотовых операторов МТС, Tele2 и «Мегафон» появилась форма обратной связи, через которую можно подать жалобу на спам-звонки и SMS.

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