По подозрению в госизмене: ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина

Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT на русском »

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу информации ВСУВ ФСБ сообщили о задержании россиянина, который передавал Вооружённым силам Украины информацию об оборонительных сооружениях, расположенных на территории Крыма Прочитайте больше ⮕

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, работавшего на украинских боевиков. Новости. Первый каналОн, как сообщили в ведомстве, собирал и передавал зарубежным кураторам сведения об оборонительных сооружениях в Крыму. Прочитайте больше ⮕

ФСБ задержала россиянина по подозрению в передаче Киеву данных об обороне КрымаВ Севастополе силовики задержали россиянина, который подозревается в сборе информации об оборонительных объектах Крыма и её передаче украинским спецслужбам. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Прочитайте больше ⮕

ФСБ задержала россиянина за госизменуВ Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о защитных сооружениях Крыма. В марте 2023 года фигурант осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Однако он собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях КрымаОн передавал сведения об этих объектах с привязкой к географическим координатам Прочитайте больше ⮕

Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизменеВ Севастополе задержан россиянин, передававший Украине сведения об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 30 октября.Мужчина подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ).Новость дополняется Прочитайте больше ⮕