Полиция австралийского штата Виктория арестовала женщину, подозреваемую в отравлении грибами, в результате которого погибли три человека, а четвертый боролся за свою жизнь после семейного обеда, пишет The Guardian.
Эрин Паттерсон была арестована в четверг утром, и в ее доме был проведен обыск, но никаких обвинений предъявлено не было. Супружеская пара Гейл и Дон Паттерсон (им обоим по 70 лет) и сестра Паттерсон Хизер Уилкинсон, 66 лет, скончались в больнице после обеда в доме Леонгата на юго-востоке Виктории 29 июля.
В заявлении полиция Виктории подтвердила, что детективы отдела по расследованию убийств арестовали Эрин Паттерсон. “49-летняя женщина из Леонгаты была арестована по своему домашнему адресу вскоре после 8 утра 2 ноября, - сообщили в полиции. – Ордер на обыск был выдан по адресу Гибсон-стрит с привлечением к содействию служебных собак-детекторов AFP ”. headtopics.com
Технологических собак, которыми часто являются лабрадоры, обучают чувствовать запах химического вещества оксида трифенилфосфина (TPPO), которое содержится на печатных платах, sim-картах и жестких дисках, пишет The Guardian.
Инспектор Дин Томас сказал, что арест подозреваемой стал “всего лишь следующим шагом” в сложном расследовании: “Как только сегодня будет завершен обыск в помещении, женщина будет допрошена следователями отдела по расследованию убийств”.В заявлении, предоставленном полиции Виктории и полученном ABC ранее в этом году, Паттерсон подтвердила, что ее бывший муж обвинил ее в убийстве своих родителей. headtopics.com
Женщина рассказала, что была в больнице со своими детьми, “обсуждая пищевой гидратор”, который позже был найден, когда Саймон спросил ее, было ли это “тем, чем ты их отравила?”.