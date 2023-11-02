По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа

«По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джабалия в Газе во вторник и среду», ― цитирует агентство Reuters заявление ХАМАС.Ранее в этот день телеканал CNN cсообщал, что при повторном обстреле лагеря беженцев Джабалия в сектора Газа погибло не менее 80 человек, большая часть жертв — дети и женщины.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Ранее в этот день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

31 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия. Тогда боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев. headtopics.com

В этот же день представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. headtopics.com

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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