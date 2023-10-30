По делу об убийстве девяти человек в ДНР ищут двоих мужчин

"Отделом МВД России"Волновахский" по ДНР разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), двое неизвестных…", - отмечает инсайдер.

При себе мужчины имеют автоматы, передвигаются на красно-белом мотоцикле. Уточняется, что на вид обоим фигурантам не более 30 лет, они худые и высокого роста. 28 октября в Волновахе ДНР злоумышленники расстреляли семью из девяти человек, среди них двое несовершеннолетних.

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