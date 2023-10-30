По бригадным КП украинской армии нанесена серия ударов

Уничтоженные командные пункты располагались под Степовой Новоселовкой Харьковской области, Серебрянкой в ДНР и в районе Лепетихи Николаевской области.расчеты средств противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями, а также – в небе Донецкой и Луганской народных республик.
Также зенитчики перехватили два боеприпаса, выпущенных противником из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
По бригадным КП украинской армии нанесена серия ударовЧетыре пункта управления подразделений ВСУ попали под удары российских военных, об этом говорится в заявлении Минобороны России, распространенном в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕
Командир «Ахмата» Алаудинов: военные ВСУ стали чаще сдаваться в пленПо его словам, личный состав украинской армии становится хуже, поэтому они несут большие потери. Прочитайте больше ⮕
Экс-депутат Рады Мосийчук: наркозависимые бойцы ВСУ опасны для УкраиныПо словам политика, таких солдат в украинской армии очень много. Прочитайте больше ⮕
ЦАХАЛ сообщила об ударах по объектам 'Хезболлах' в ЛиванеСогласно заявлению Армии обороны Израиля, целью ее ударов по Ливану была террористическая инфраструктура 'Хеболлах', включая военный комплекс и наблюдательные посты. Прочитайте больше ⮕
Израиль за сутки атаковал 450 военных целей в секторе ГазаИзраильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... Прочитайте больше ⮕
'Ланцет' точным попаданием сжег польского 'Краба'Очередная самоходная артиллерийская установка украинской армии была уничтожена в зоне проведения специальной военной операции. Прочитайте больше ⮕