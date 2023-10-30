Появились первые данные о последствиях удара по Севастополю

Обломки сбитых объектов упали на территории школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

"Все службы продолжают контроль обстановки. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия", – подчеркнул губернатор.

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