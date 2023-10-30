Поэт Гамзатов предостерегал народы от межнациональной розни

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. 3 ноября – 20-летие со дня смерти великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Мы все знаем его бессмертных «Белых журавлей», посвященных погибшим в Великую Отечественную. Но сам поэт признавался, что главная тема для него – любовь и мир. Любовь к женщине, к ближнему, к земле. И мир между народами. Можно представить, как болело бы сердце поэта, наблюдай он все то, что происходит сейчас в его родном Дагестане.

А ведь еще в 1997 г., выступая в Махачкале на Конгрессе соотечественников, Гамзатов произнес речь, слова из которой сегодня звучат пророчески. «Тем, кто тайно совершает покушения на жизнь себе подобных, кто преграждает дорогу поезду, кто задерживает вылет самолетов с невинными пассажирами, кто призывает наших людей к участию в войне, кто возится со смертоносным оружием, кто шутит с огнем, — хочется сказать от имени Дагестана, от имени нашего Конгресса, что поступают они не по-дагестански, не по-кавказски, не по-мусульмански, не по-шамилевски, не по-человечески, - говорил Гамзатов.

А истинное понимание мужества, утверждал он, ничего общего не имеет с «митинговым рукомахательством».

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