Пошлины увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%

Сообщается, что на этом фоне рыбаки просят у властей освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин.

Сообщается, что на этом фоне рыбаки просят у властей освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин.

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Рыбаки заявили о подорожании промысла на 40% из-за пошлин топливоРыбопромышленники попросили Минсельхоз освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин. Прочитайте больше ⮕

Подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе задержали на 30 сутокСрок задержания увеличили из-за того, что в регионе действует военное положение, сообщил источник Прочитайте больше ⮕

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Стрелок из Венесуэлы выступит на Олимпийских игр спустя 40 лет после предыдущего стартаВенесуэльский стрелок Леонель Мартинес прошёл отбор на Олимпийские игры-2024 в дисциплине трап, сообщает Inside the Games. Прочитайте больше ⮕

Стрелок из Венесуэлы выступит на Олимпийских играх спустя 40 лет после предыдущего стартаВенесуэльский стрелок Леонель Мартинес прошёл отбор на Олимпийские игры-2024 в дисциплине трап, сообщает Inside the Games. Прочитайте больше ⮕

Al Jazeera: 5 человек погибли и 40 пострадали при ударах ЦАХАЛ на юге ГазыАтаке подверглись два жилых дома в городе Хан-Юнис. Прочитайте больше ⮕