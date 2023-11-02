Почти до тысячи выросло число жертв и раненых после удара ЦАХАЛ по Джабалии

, после израильского обстрела лагеря Джабалия погибли по меньшей мере 195 человек, еще около 780 получили ранения. Под завалами могут находиться 120 человек.

Минздрав палестинской автономии пока приводит другие данные. В ведомстве сообщают о 50 жертвах авиаударов по Джабалии. А палестинское министерство внутренних дел заявило о 400 погибших и раненых, половина из которых – дети. Данные уточняются.

Израильская авиация нанесла удары по Джабалии 31 октября. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, целью атаки были опорные пункты, подземные коммуникации палестинских радикалов и один из командиров ХАМАС – Ибрагим Биари. После ударов ЦАХАЛ сообщил обОднако позже появилась информация, что под удары попал и находящийся в этом районе лагерь беженцев Джабалия. И среди гражданских есть многочисленные жертвы и пострадавшие. headtopics.com

Свое отношение к случившемуся выразили международные организации. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека не исключили, что

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Стало известно о сотнях погибших и раненых после удара по лагерю в ГазеНе менее 400 человек погибли или получили ранения в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Газы. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Джабалии – DWДесятки жителей сектора Газа погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев в городе Джабалия на севере анклава. В армии Израиля заявили, что целью атаки был один из командиров ХАМАС. Первая группа людей покинула сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. В общей сложности запланирован выезд около 500 иностранцев. Прочитайте больше ⮕

В ООН сравнили удары ЦАХАЛ по Джабалии с военным преступлениемУдары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в Газе могут быть приравнены к военному преступлению, поскольку их можно рассматривать как несоразмерные. Об этом в среду, 1 ноября, заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на странице в соцсети X (бывший Twitter). Прочитайте больше ⮕

По лагерю беженцев в городе Джебалия нанесен новый ракетный удар. Новости. Первый каналТам сегодня разбирали завалы, лагерь был под обстрелом накануне, это подтвердил ЦАХАЛ. Погибших и раненых более 400. Прочитайте больше ⮕

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Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15Их признали виновными в совершении административного правонарушения Прочитайте больше ⮕