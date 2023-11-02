Почеттино — о Джеймсе: один из лучших крайних защитников в мире. Потрясающий футболист

Главный тренер «Челси»«Он важный игрок для нас. Потрясающий футболист, на мой взгляд, один из лучших крайних защитников в мире.

Есть искушение в духе «давай, выходи и играй 90 минут», но нам нужно быть осторожными. Постепенно он наберёт форму и сможет справляться с предъявляемыми требованиями», – приводит слова Почеттино BBC. Джеймс является воспитанником «Челси». В текущем сезоне защитник провёл четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Костанца: Солдатенков — один из лучших защитников в РоссииФутболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал капитана самарской команды Александра Солдатенкова одним из лучших защитников, выступающих в Российской Премьер-Лиге. Прочитайте больше ⮕

– лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Трент – 3-й, Канселу – 5-й, КарвахальФутболист «Манчестер Сити» занял первое место в списке из 10 лучших игроков на этой позиции. Прочитайте больше ⮕

– лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-йFour-Four-Two огласил список из десяти лучших правых защитников мира по итогам прошедшего года. Прочитайте больше ⮕

Уолкер — лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-йFour-Four-Two огласил список из десяти лучших правых защитников мира по итогам прошедшего года. Прочитайте больше ⮕

Горный университет в Санкт-Петербурге отмечает 250-летие. Новости. Первый каналОдин из лучших вузов в мире: современное оборудование, прогрессивные методики, важнейшие исследования и подготовка профессионалов экстра-класса. Прочитайте больше ⮕

– один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас. Удивлюсь, если он не наберет 115-120 очков. Это новая версия Патрика Кэйна»«Джек Хьюз – один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас и продолжит им быть на протяжении долгого времени. Прочитайте больше ⮕