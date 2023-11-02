HEAD TOPICS

Почеттино — о Джеймсе: один из лучших крайних защитников в мире. Потрясающий футболист

championat

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре защитника своей команды Риса Джеймса.

Новости Источник

championat

Главный тренер «Челси»«Он важный игрок для нас. Потрясающий футболист, на мой взгляд, один из лучших крайних защитников в мире.

Есть искушение в духе «давай, выходи и играй 90 минут», но нам нужно быть осторожными. Постепенно он наберёт форму и сможет справляться с предъявляемыми требованиями», – приводит слова Почеттино BBC. Джеймс является воспитанником «Челси». В текущем сезоне защитник провёл четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:championat »

Костанца: Солдатенков — один из лучших защитников в РоссииФутболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал капитана самарской команды Александра Солдатенкова одним из лучших защитников, выступающих в Российской Премьер-Лиге. Прочитайте больше ⮕

– лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Трент – 3-й, Канселу – 5-й, КарвахальФутболист «Манчестер Сити» занял первое место в списке из 10 лучших игроков на этой позиции. Прочитайте больше ⮕

– лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-йFour-Four-Two огласил список из десяти лучших правых защитников мира по итогам прошедшего года. Прочитайте больше ⮕

Уолкер — лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-йFour-Four-Two огласил список из десяти лучших правых защитников мира по итогам прошедшего года. Прочитайте больше ⮕

Горный университет в Санкт-Петербурге отмечает 250-летие. Новости. Первый каналОдин из лучших вузов в мире: современное оборудование, прогрессивные методики, важнейшие исследования и подготовка профессионалов экстра-класса. Прочитайте больше ⮕

– один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас. Удивлюсь, если он не наберет 115-120 очков. Это новая версия Патрика Кэйна»«Джек Хьюз – один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас и продолжит им быть на протяжении долгого времени. Прочитайте больше ⮕