Почему осторожничает ЦАХАЛ: Израилю и США грозит еще четыре фронта

Израиль постепенно наращивает операцию сухопутных войск в Секторе Газа, однако делает это крайне осторожно и после длительной паузы. Вероятно, руководство ВС Израиля старалось оценить и минимизировать риски, с которыми ЦАХАЛ столкнется в ходе боев в плотной городской застройке Газы, испещренной туннелями, в которых укрывается до 40 тыс. хорошо вооруженных бойцов ХАМАС и «Палестинского исламского джихада».В то же время участия в конфликте Ирана практически исключено.

«Хезболла» самостоятельно может выставить до 50 тысяч бойцов, хорошо вооруженных и имеющих большой боевой опыт, включая участие во Второй ливанской войне 2006 года и Гражданской войне в Сирии в 2012–2020 гг.

Их численность может варьироваться от 30 до 70 тыс. бойцов и ее сложно оценить, так как некоторые шиитские формирования, в том числе иностранные, входят в состав сирийских регулярных частей (как-то иракские «Лива имам Хуссейн» в составе 4-й дивизии, «Лива Абуль-Фадль аль-Аббас» в Республиканской гвардии и т.д.). headtopics.com

«Досье на Голанах» — операция «Хезболлы» по созданию передовой базы против израильтян в провинциях Дараа и Кунейтра, которая стала известна Израилю еще в марте 2019 года, предусматривала прежде всего набор местных жителей в проиранские группировки, которые бы тесно взаимодействовали с «Хезболлой» в случае военного конфликта с Израилем.

Сирийская сторона заявляла также, что израильские военные дважды атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо — 12 и 22 октября. По данным Ynet, один из обстрелов осуществили с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан. headtopics.com

Основой сил «Исламского сопротивления» и КСИР в этой части Сирии стали в основном иракские группировки «Катаиб Хезболла», «Бригады Бадра» и «Харакат Хезболла аль-Нуджаба». Проиранские силы в Дейр-аз-Зор представлены и различными сирийскими группировками, получающими иранское финансирование и находящимися под руководством офицеров КСИР. Это, например, «Бригада аль-Бакир», «Силы 313», «Исламское сопротивление», «Джейш аль-Махди» и «Лива аль-Имам аль-Махди» и другие группировки, которые входят в организованные Ираном «Силы местной обороны».

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