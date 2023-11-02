Почему лук и картофель никогда нельзя хранить вместе

Лучше всего, по словам эксперта из компании KJ Refrigeration, хранить картофель в прохладном и тёмном месте. Например, в чулане или кладовой. Не стоит класть картошку в холодильник и тем более в морозилку, так как она может в итоге стать мягкой.Также нельзя хранить вместе картофель и лук.

Связано это с тем, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания картошки, из-за чего она может быстро перезреть и испортиться. В картофеле при этом много влаги, что может плохо сказаться на состоянии лука. Храните картошку отдельно и от других продуктов, содержащих большое количество этилена. Это помидоры, бананы, яблоки. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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