Почему Кремлю выгодна дезинформация о смерти Путина

В российском телеграм-канале, который связывают со специалистом по пиару и пропаганде Валерием Соловьем, появилось сообщение о смерти российского президента от инфаркта. Хотя это уже не первая дезинформация из того же источника о здоровье Владимира Путина, ее активно обсуждают и в России, и за рубежом.

К этому хайпу иногда вынужденно, но часто и добровольно присоединяются и некоторые журналисты - отнюдь не только российские. Почему не отхватить несколько сот тысяч, а то и миллионов лишних просмотров на YouTube? Потом"от мертвого Путина уши" можно монетизировать или"продать" их потенциальному грантодателю как свою постоянную аудиторию.мы все безусловно работаем на его пропаганду. Это подтверждается сразу несколькими факторами.

Во-первых, происходит манипулятивная смена повестки дня. Нас заставляют забыть о том, что реально для нас важно, и подталкивают к дискуссиям об этой развесистой клюкве. А если мы не сразу на это"ведемся", то масла в огонь подливает Дмитрий Песков, комментируя то слухи про смерть Путина, то про его двойников. В итоге на второй план отходят. headtopics.com

Во-вторых, эти постоянные фейки как бы реабилитируют Путина в глазах самих россиян. Он стар, это факт, который вызывает заметное беспокойство в российском обществе. Но из-за слухов о смерти начинает работать ложное противопоставление: вы говорите, что он стар? Главное, что он жив!

В-третьих, реальное здоровье российского президента и его ближайшего окружения - действительно важная тема, поскольку их настроение в условиях диктатуры напрямую отражается на жизни и здоровье миллионов людей. Но кто будет читать или слушать серьезные расследования на эту тему после откровений разнообразных"генералов СВР"?Главная ответственность в такие моменты лежит на лидерах общественного мнения, от политиков до журналистов. headtopics.com

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